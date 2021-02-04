В Петербургском метрополитене исправляют утренний технический сбой

В метро Петербурга утром 4 февраля зафиксировали технические неполадки с оплатой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городского комитета по транспорту «Начальник транспортного цеха».

Как сказано в сообщении, по техническим причинам в кассах временно недоступна оплата банковскими картами. При этом терминалы по продаже билетов и терминалы на турникетах работают без сбоев. Отмечается, что неисправность уже устраняют.

Ранее “Ъ-СПб” рассказал, что петербургский метрополитен планирует закупить 96 новых вагонов для «красной» линии.