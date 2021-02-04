В Москве привитые от COVID-19 соцработники начали оказывать заболевшим услуги на дому

Столичные соцработники, которые вакцинировались от COVID-19, начали оказывать услуги заболевшим коронавирусом на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В частности, они доставляют зараженным еду, лекарства и товары первой необходимости, пояснила она.

«Соцработники стали одними из первых начали вакцинироваться, и теперь они могут оказывать помощь горожанам, болеющим коронавирусом на дому. Они доставляют им еду, лекарства и товары первой необходимости, не подвергая риску заболеть ни себя, ни окружающих»,— приводятся слова госпожи Раковой в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с распространением вируса.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от COVID-19. Согласно «Национальному индексу тревожностей», подготовленному Компанией развития общественных связей, начало прививочной кампании и слухи о переходе на постоянное дистанционное обучение больше всего тревожили россиян в четвертом квартале 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».