Красноярский минлесхоз расторг договор пользования землей с общиной Виссариона

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования регионального минлесхоза о расторжении договора безвозмездного пользования землей с курагинской местной религиозной организацией «Церковью последнего завета» (ЦПЗ). «Иск удовлетворить полностью»,— сообщается на сайте суда. Договор был заключен в 2015 году.

Как ранее уточняли “Ъ-Сибирь” в минлесхозе, договор на использование участка площадью 8,9 га был заключен с религиозной организацией на 10 лет. В своем ответе министерство указало не нецелевое использование земли, которая была предоставлена ЦПЗ для осуществления религиозной деятельности. На участке были размещены жилые дома, а сам участок захламлен отходами, рассказывали в министерстве. Несоответствие выявила проверка, организованная ведомством в сентябре 2020 года.

Руководители ЦПЗ Сергей Тороп (Виссарион), Владимир Ведерников и Вадим Редькин были задержаны сотрудниками Следственного комитета РФ (СКР) и ФСБ в Красноярском крае в сентябре 2020 года. Им предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Свою вину они отрицают.

Подробнее о том, как в Красноярске начался процесс о ликвидации религиозной организации, — в материале “Ъ-Сибирь” «Общину решили распустить».

Оксана Павлова