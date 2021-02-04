В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при пожаре на складе

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил пятницу, 5 февраля, днем траура по погибшим при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Возгорание произошло в среду, погибли четыре человека — один рабочий и трое пожарных.

«Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске»,— говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Пожар произошел утром 3 февраля, его площадь составляла 3,5 тыс. кв. м. Пожар тушили около 150 человек и больше 40 единиц техники. Трое пожарных пошли искать человека, который находился внутри помещения. Его тело обнаружили при тушении пожара.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пожарных накрыло дымом».