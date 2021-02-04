Диспансеризация возобновляется в Республике Алтай

В Республике Алтай возобновляют диспансеризация, которую ранее из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили по распоряжению главы региона. Также медицинские учреждения будут проводить профилактические осмотры и оказывать специализированную плановую медпомощь, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Ранее в республике отменили часть ограничений. По решению местного оперативного штаба с февраля разрешена работа организаций общественного питания ночью. С января можно проводить спортивные соревнования на открытом воздухе и устраивать состязания в помещениях без зрителей.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии выявлено 15 532 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 14 909 человек, скончались 183 больных.

Екатерина Лукашевич