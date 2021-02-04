Более 9 тысяч человек умерли от COVID-19 в Сибири

В Сибирском федеральном округе с начала пандемии скончались 9 158 человек с

подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает Окружной информационный центр. За все время с начала пандемии выявлено более 32,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 288,8 тыс. пациентов. В настоящее время в регионах Сибири на стационарном лечении находятся около 11,6 тыс. человек с COVID-19, под меднаблюдением — более 38,1 тыс. человек.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», по итогам 2020 года в Новосибирской области количество смертей увеличилось на 19% — до 42 692 человек. Наибольшее число умерших было зарегистрировано в ноябре — 5 150 человек. В конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что абсолютное большинство прироста в числе скончавшихся обусловлено COVID-19 и связанными с ним заболеваниями. Она отметила, что на коронавирус приходится более 81% избыточной смертности.

Оксана Павлова