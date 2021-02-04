В московском метро нет движения поездов на участке фиолетовой линии

Движение поездов приостановлено по Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Предварительная причина — несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле. Департамент транспорта пообещал оштрафовать компанию и отстранить от работ «до окончательного выяснения причин».

«Оперативные службы метро продолжают работу для возобновления движения на участке Таганско-Краснопресненской линии… Делаем все возможное для скорейшего восстановления движения»,— говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram.

По маршруту участка фиолетовой линии пустили 160 компенсационных автобусов. Изначально движение планировали восстановить к 7:00, но позже срок сдвинули.