«РИА Новости»: «Роскосмос» предложил отправить животных за геомагнитное поле в 2024 году

«Роскосмос» предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать подготовку к отправке космонавтов на Луну и планетам Солнечной системы. Госкорпорация считает, что нужно в 2024 году отправить за пределы геомагнитного поля Земли аппарат с растениями и животными, сообщил источник «РИА Новости». Это нужно для изучения длительного пребывания живых организмов в таких условиях.

Обсуждение вопроса проходило 2 февраля. Решение будет принято в течение месяца, утверждает собеседник агентства. «В рамках подготовки технологий обеспечения длительного полета человека к Луне и планетам Солнечной системы "Роскосмос" направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата "Бион-М" номер 2, чтобы получить уникальные данные о воздействии на живые существа и организмы длительного полета за пределами геомагнитного поля и тем самым начать медико-биологическую подготовку экипажей к дальним космическим полетам»,— сказал источник «РИА Новости».

Исследования хотят проводить по проекту «Ковчег», который ранее анонсировал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Предполагается, что в 2024 году на высоту 20 тыс. км над Землей будет запущен аппарат на четыре недели. «Роскосмос» предложил изменить под это научные задачи проекта «Бион-М» номер 2.

По проекту «Бион-М» номер 2 планировалось запустить мышей, пресмыкающихся, насекомых, растения и микроорганизмы на четыре недели на высоту 800 км над Землей. Там начинается внутренний радиационный пояс Земли. «Ковчег» хотят запустить во внешний радиационный пояс (выше 17 тыс.). В этих поясах задерживаются тяжелые заряженные частицы, которые летят из космоса и от Солнца. На данный момент нет экспериментально подтвержденных данных о том, как живые организмы перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов.