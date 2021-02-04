МВД Украины предупредило о возможных провокациях из-за санкций против телеканалов

В МВД Украины поступают сообщения о «попытках дестабилизации ситуации» в связи с введением в стране санкций против телеканалов, сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк. Из-за санкций в стране прекратили вещание три оппозиционных телеканала.

«В настоящее время нам поступает информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил»,— приводит пресс-служба слова господина Шкиряка в Facebook. Он предостерег «возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев» и напомнил им об ответственности за преступления против государства.

3 февраля на Украине прекратили вещание «112 Украина», ZiK и NewsOn. Президент Владимир Зеленский ввел против них санкции в рамках борьбы с «пропагандой, финансируемой страной-агрессором». Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ». Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявила, что инициирует процедуру импичмента президента.

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