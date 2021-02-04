Жительницу Казани арестовали на 10 суток за ролик в TikTok

Вахитовский районный суд Казани арестовал на 10 суток жительницу Казани Альбину Кузнецову, признав виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Это максимальная санкция по данной части.

Из решения суда (копия есть у "Ъ-Казань") следует, что госпожа Кузнецова разместила в социальной сети TikTok ролик с призывом к участию в несогласованной с властями акции в поддержку Алексея Навального 31 января. При этом сама девушка в суде отрицала, что имеет отношение к аккаунту, где опубликовано видео. Тем не менее судья Самат Каримов посчитал ее вину доказанной.

Напомним, 31 января в акции в Казани по оценкам СМИ участвовали более тысячи человек (по данным МВД — более 600 человек). Было задержано более 400 участников.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"