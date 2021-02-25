Игроки в Polo

Линия Polo несколько раз радикально менялась. Первые Piaget Polo прославились в 1980-х в Америке с легкой руки талантливейшего Ива Пьяже. Он приехал туда из тихой Швейцарии завоевывать сердца джетсеттеров и предложил им невиданные часы, которые стали популярными среди законодателей мод.

Главной идеей новых Piaget Polo, запущенных в 1979-м, была не сложная механика, а дизайн. Они побывали и прямоугольными, и круглыми, но их общей отличительной чертой стал красивый золотой браслет, который в зависимости от размера могли носить и мужчины, и женщины. И браслет, и корпус, и циферблат пересекали горизонтальные полосы, нечто вроде кубистического рельефа на желтом золоте.

«Всю философию Piaget Polo можно описать одним предложением: это браслет-часы, а не часы-браслет...» — объяснял Ив Пьяже. У него получилась настолько необычная линия, что семья предпочла на первых порах изобрести название, не связанное с фамилией, и маркировала свои часы просто Polo. Кончилось тем, что треть продаж Piaget в 1980-м пришлась именно на эту модель, и сверхуспешные Polo кое-где стали считать самостоятельной маркой. Семье пришлось их усыновить.

Майлз Дэвис перед выходом на сцену любил надевать Piaget Фото: Tom Copi/Michael Ochs Archives/Getty Images

Ив Пьяже рассказывал, что прославить Polo ему помогла его добрая знакомая, первая девушка Бонда Урсула Андресс. Любительница лошадей, она охотно снималась с игроками в поло, показывая золотой браслет Piaget на руке. Пьяже добился того, что его часы — будь то Polo или иные модели — носили все: и прославленные персонажи света, и знаменитые маргиналы от Джеки Кеннеди до Энди Уорхола. Большим поклонником марки был американский трубач Майлз Дэвис. Перед выходом на сцену он выбирал одни из часов, лежавших у него в походном чехле,— и часто это были Piaget.

Сначала в часах Polo стояли кварцевые механизмы 7 P и 8 Р, позволявшие делать очень тонкий корпус, интегрированный с браслетом. В 2006-м линия получила механические калибры 800 P и 608 P. Годом позже в коллекции появился мануфактурный хронограф. К 30-летию модели были представлены Polo FortyFive в крупном корпусе из титана. А в 2016 году марка Piaget запустила под этим именем совершенно новые часы Polo S в духе «стальной классики» 1970-х вроде Royal Oak или Nautilus.

Движение микроротора с надписью Piaget видно и с лицевой, и с обратной стороны часов Фото: Piaget

С тех пор точно таким же путем пошли и другие марки. Но пять лет назад появление стальных Piaget на интегрированном браслете было встречено скорее с осторожным интересом. Уже при рождении новые часы были похожи не столько на прежние золотые ювелирные или титановые модели Polo, сколько на мужские Emperador — от них здесь характерная абрис-«подушка». При этом «подушка» была не формой самого корпуса — тот был круглым,— а абрисом окошка циферблата.

Поскольку Emperador стали излюбленной платформой для усложнений, разработка более сложных вариантов Piaget Polo S была лишь вопросом времени. Новое усложнение появилось в этом году — Piaget Polo выходит со скелетонированным механизмом.

Piaget Polo Skeleton с мостами антрацитово-серого цвета на браслете Фото: Piaget

Размер стального корпуса составляет прежние 42 мм. Однако толщина его уменьшилась на 3 мм и теперь равна 6,5 мм. Это сделано благодаря более тонкому механизму. Скелетонированный 1200 S1 имеет высоту всего 2,4 мм. При достаточном запасе хода в 44 часа это один из самых изящных калибров Piaget, марки, знающей толк в тонкости.

Чтобы узоры скелетона можно было рассматривать на просвет, дизайнеры Piaget поместили его между двумя сапфировыми стеклами — на лицевой стороне часов и на задней крышке. Сзади микроротор с надписью Piaget открыт полностью, спереди наполовину спрятан мостами, но движение его видно с обеих сторон.

Piaget Polo Skeleton с мостами темно-голубого цвета на ремешке Фото: Piaget

Кружево скелетонированного механизма получило двухцветную окраску, подчеркивающую разницу между цветными матовыми мостами и полированными светлыми движущимися деталями. Поэтому господствующий цвет циферблата может быть — в зависимости от мостов — темно-голубым или антрацитово-серым.

Polo S 2016 года задумывались как часы с интегрированным браслетом. На сей раз в Piaget воспользовались своим умением проектировать сложные браслеты — на их часовой мануфактуре в План-лез-Уат для этого существует специальное подразделение. Браслет Piaget Polo Skeleton сделан съемным, вместо него можно легко пристегнуть голубой или серый ремешок из кожи аллигатора под цвет циферблата.

Урс Дюмаре. Перевел с французского Алексей Тарханов