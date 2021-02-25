Сдвинулись с мертвой точки

Одним из самых известных предметов, в соответствии со знаменитым выражением — «memento mori» — напоминающих о смерти, можно считать принадлежавшие королеве Шотландии Марии Стюарт карманные часы в серебряном корпусе в виде крохотного черепа, покрытого изящной гравировкой. Современные часы с черепами не только напоминают о ценности оставшегося времени. Они выпускаются в честь музыкальных течений, военных подвигов и национальных праздников. Ну а во время пандемии актуальность таких часов возрастает многократно.

В XXI веке моду на черепа в часовом мире одной из первых вернула Hublot, а вернее, большой друг Жан-Клода Бивера — основатель и владелец Chronopassion Лоран Пиччиотто. «Это я подтолкнул Hublot к использованию черепа, когда показал его изображение, которое изменило отношение компании к этому символу. Череп — символ жизни и напоминает нам о том, насколько хрупко наше время»,— вспоминал он перед продажей в мае 2017 года всей своей коллекции часов на аукционе Phillips в Гонконге. Модель Hublot Classic Fusion The Skull Bang в узнаваемом черном керамическом 45-миллиметровом корпусе с минималистичным изображением черепа на циферблате была выпущена в 2007 году в лимитированной серии из 100 экземпляров, а купить ее можно было только в парижском бутике бренда на Сент-Оноре. Часы Пиччиотто были выпущены под номером 0.

Регулярно череп с перекрещенными костями появлялся у Bell & Ross. Их часы BR 01 Airborne были выпущены в честь американских воздушных десантников, сражавшихся во время Второй мировой войны. Пиратский череп-нашивку они носили на своей униформе как символ храбрости перед лицом смерти. В продажу часы поступили в начале июня 2009 года, тогда купить их можно было только в легендарном — и ныне несуществующем — концептуальном мультибренде Collete в Париже. Решение представить их именно там было связано с масштабно отмечавшейся во французской столице 65-й годовщиной высадки десанта союзных войск в Нормандии. Часы в массивном 46-миллиметровом корпусе выпустили тиражом в 500 экземпляров, причем помимо аскетичной стальной были представлены еще две версии, оформленные бриллиантами: на «легкой» их было 415, на «тяжелой» — 672. С тех пор череп никогда надолго не исчезал из поля зрения дизайнеров марки.

Модель BR 01 Skull Bronze из бронзы c люминесцентным изображением черепа на циферблате была представлена на Baselworld в 2015-м, а годом позже появилась версия BR 01 Burning Skull с объемным черепом и гравированным корпусом, с рисунком, напоминающим татуировку. 2018-й принес еще более сложную версию BR 01 Laughing Skull — на лбу «Веселого Роджера» красовалось открытое колесо баланса. Новая экспериментальная модель BR 01 Cyber Skull похожа на предыдущие тем, что в ней череп также расположен в центре, а колесо баланса открыто, дизайн же был полностью переосмыслен. Футуристические линии часов напоминают о форме истребителя F-117 «Ночной ястреб». Под черепом из циркониевой керамики скрыт мануфактурный механизм BR-CAL.206 с ручным заводом. Традиционно будет выпущено только 500 экземпляров.

Не обошла вниманием модную тему и марка Richard Mille. В модели RM 052 Skull, представленной на SIHH в 2012 году, череп — элемент конструкции скелетонированного механизма: верхняя и нижняя «челюсти» удерживают рубин каретки турбийона, а задняя часть черепа — это центральный мост. Четыре моста, соединяющие механизм с корпусом, образуют узор в виде черепа и скрещенных костей. Часы были выпущены в лимитированной серии из 21 экземпляра: 15 в корпусе из титана с черным DLС-покрытием и шесть — в розовом и белом золоте. Запас хода — 48 часов.

Модель Bubble часовой мануфактуры Corum, первая реинкарнация которой вышла после нескольких лет забвения в 2015-м, годом позднее появилась с заметным черепом на циферблате. Существующие в единственном экземпляре Bubble 47 Flying Tourbillon — это массивный 47-миллиметровый корпус из розового золота, автоматический механизм, парящий турбийон от Le Cercle des Horlogers и запас хода 72 часа.

Часовые марки активно переосмысливают и символику латиноамериканского Дня мертвых. Уникальные часы De Bethune DW5 Cempasuchil из коллекции Maestri’Art, представленные осенью 2020-го, посвящены мексиканскому художнику XIX века Хосе Гуадалупе Посаде, известному литографиями в том числе и на тему Дня смерти. С подачи основателя мануфактуры и часовщика Дени Флажоле швейцарский гравер Мишель Ротен перенес ключевые мотивы его работ на титановый корпус сложной формы, при этом некоторые детали покрыты белым, желтым, розовым золотом, а также их сложносочиненным сплавом — это чрезвычайно кропотливая технология. Часы с запасом хода пять суток показывают помимо текущего времени еще и фазы Луны, при этом их коррекция понадобится только один раз в 1112 лет.

Еще одна новинка прошлого года, посвященная Дню мертвых, была представлена Chopard на главной мексиканской часовой выставке — Salon Internacional Alta Relojeria Mexico. В 40-миллиметровый стальной корпус L.U.C Skull One с черным DLC-покрытием поместили ультратонкий автоматический механизм толщиной 3,3 мм, а серебристый циферблат украсили изображением улыбающегося черепа с завивающимися усами. Таких часов будет выпущено только 100 экземпляров.

Александр Щуренков