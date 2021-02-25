Природа абстракции

Креативный директор ювелирного департамента Dior Виктуар де Кастеллан не устает пускаться в новые ювелирные приключения. В 2019 году в честь 20-летия работы в Dior Joaillerie с коллекцией высокого ювелирного искусства Gem Dior она впервые ступила на тропинку абстракции: «Я поняла, что в абстракции есть своя чувственность, и цвет в ней может казаться еще более восхитительным тому, кто, как я, любит все цветное. Камни сами рассказывают истории через игру форм и сочетаний». Спустя два года Де Кастеллан продолжает исследовать геометрию ювелирного искусства в Gem Dior, и 7 новых часов и 11 новых украшений коллекции категории fine jewellery тому подтверждение.

Когда речь заходит о творчестве Де Кастеллан, абстракция, конечно, не первое, что приходит на ум. «Несомненно, когда работаешь для такого дома, как Dior, всегда помнишь о моде, и я, естественно, всегда связывала ювелирные украшения с наследием Кристиана Диора»,— рассказывает Де Кастеллан в вышедшей в прошлом году книге «The A to Z of Victoire de Castellane». Именно мода от-кутюр — главный источник вдохновения дизайнера и основа ее ювелирных «игр», ведущая тема и движущая сила: «Со временем я поняла, что снова и снова возвращаюсь к лентам, бантам, вышивкам, крою, линиям».

22 года Де Кастеллан удерживала прочную связь с кутюром, в то же время оберегая свой подход к ювелирному искусству как к самостоятельной дисциплине, а не просто дополнению к моде. Она создавала украшения и в избыточную эру Джона Гальяно, и при дизайн-ориентированном Рафе Симонсе. Нынешнему креативному директору Dior Марии Грации Кьюри Де Кастеллан явно симпатизирует: «Мы испытываем к украшениям одинаковое восхищение».

И если ювелирная коллекция Gem Dior 2019 года была абсолютно абстрактной, словно все, что Де Кастеллан создала за годы работы, сложили в шейкер, взболтали и разделили на драгоценные пиксели-самоцветы, то ее продолжение 2021 года ближе к весьма конкретному миру от-кутюр. Браслет часов и форма новых украшений напоминают полоски образцов ткани, которые Кристиан Диор прикалывал к бумаге, работая над коллекциями кутюрных костюмов и платьев. Восьмигранная форма корпуса часов списана с асимметричного среза кристалла турмалина. И здесь стоит упомянуть, что асимметрия не менее характерна для Де Кастеллан, чем вдохновение модой.

Образцы тканей для коллекции 1948 года Фото: предоставлено Christian Dior

«Работать с асимметрией гораздо сложнее, чем с симметрией, хотя меня восхищают оба подхода. Как противоположные, но взаимодополняемые,— признается Де Кастеллан.— Одна из моих любимых игр — найти баланс, новую гармонию в ненадежности симметрии».

Даже в работе над ювелирными коллекциями 2016 и 2017 года, посвященными Версалю, образцу классических форм, где регулярный ритм садов идет рука об руку с симметрией архитектуры, Де Кастеллан предпочитала асимметричные формы серег, колье, браслетов и колец и случайные скопления драгоценных камней. В Gem Dior этот подход получил развитие: «Это как живая, природная абстракция, в которой нет сухости, которая играет простыми формами, составляя их то вместе, то врозь».

Асимметричный, открытый, без застежки браслет пяти из семи новых часов Gem Dior составлен из прямоугольников стали желтого или розового золота, с бриллиантами и без, а циферблат выполнен из белого или черного перламутра, лазурита или оникса. Нашлось место и версии с полным бриллиантовым паве в корпусе из белого золота. Но Де Кастеллан не была бы собой, не добавив в этот монохром цвета. Заглавные часы новой коллекции пестрят малахитовым циферблатом и лазуритом, розовым опалом, бирюзой, карнелианом и тигровым глазом в прямоугольных деталях браслета.

Екатерина Зиборова