Руководитель итальянской Bvlgari, одной из трех главных ювелирных марок мира, Жан-Кристоф Бабен показал на LVMH Watch Week важные часовые новинки. Еще важнее то, что в прошедшем году Bvlgari стала организатором единственных состоявшихся часовых салонов — в январе в Дубае и в августе в Женеве.

— Как марка Bvlgari преодолела год пандемии?

— Во многом благодаря участию в часовых салонах в Дубае и Женеве мы сумели пройти этот год почти без потерь. Да, прошлый год оставил нас без многих событий, но зато он стал временем цифровых возможностей. Годом мы воспользовались сполна, собрав друзей летом в Женеве, а теперь проведя то же мероприятие, что в Дубае, но уже онлайн. Так что для нас это был хороший год. Что же касается будущего, мы планируем участие в цифровой выставке Watches & Wonders в Женеве, а также в Watches & Wonders в Шанхае.

— Правда ли, что Фонд высокого часового искусства, FHH, не одобрил участие Bvlgari в Watches & Wоnders?

Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT Фото: Bvlgari

— Нет. FHH планировал провести салон в Женеве. У нас это вызывало сомнения, учитывая эпидемию. Мы сами сказали, что лучше приедем в 2022 году. Но потом было решено, что Watches & Wоnders и в 2021-м пройдут в онлайн-формате, и тогда мы ответили FHH, что с удовольствием примем участие.

— Своими часами Aluminium вы явно хотели завоевать молодых покупателей. Получилось ли это? Aluminium больше популярны среди молодежи или среди клиентов постарше?

— Я знаю многих людей моего поколения, которые обожают Aluminium. И на их долю приходится где-то 40% продаж. Остальные 60% — это люди в возрасте 30–35 лет, которым хочется купить красивые швейцарские часы известной мануфактуры, но которые при этом будут выглядеть более спортивно, чем, скажем, Octo, и уж точно более стильно, чем часы других марок в ценовом сегменте €3–5 тыс.

Bvlgari Divas' Dream Peacock Diamonds Фото: Bvlgari

— Поговорим о совсем другом ценовом сегменте — о высоком часовом искусстве. Как у вас обстоят дела с продажами здесь?

— Хорошо, я бы даже сказал, очень хорошо. Нам удалось успешно продавать модели как за 60 тыс. швейцарских франков, так и за 500–600 тыс., если речь идет о «высоких усложнениях». У нас есть поклонники, которые ценят бренд и имеют достаточный доход, чтобы позволить себе такие часы.

Как ни парадоксально, дела у высокого ценового сегмента в 2020 году были значительно лучше, чем у моделей с более скромным ценником.

Люди со средним достатком больше переживали за свои сбережения, чем влиятельная и обеспеченная клиентура.

— Продвижение люксовых брендов всегда было связано с событиями, праздниками, красными дорожками и инстаграмщиками на них. Оказывается, не так уж они и нужны?

— Понятно, что люкс связан с событиями. Мир моды нуждается в показах, просто они проходили в виртуальном пространстве. Что же касается часов и ювелирных украшений, мне кажется, мы довольно изящно вышли из ситуации, организовав онлайн-салон. Нам в очередной раз удалось продемонстрировать, что Bvlgari — передовой бренд вне зависимости от того, есть коронавирус или нет.

— Как хорошо, что вы разработали юбилейную модель Gerald Genta в честь Джеральда Дженты. Но когда нам ждать Daniel Roth? Эти две мануфактуры, став частью Bvlgari, едва не исчезли навсегда.

Bvlgari Serpenti Spiga Фото: Bvlgari

— Мы только начали возрождение Genta. По сути, выпустили лишь две модели. Это первая часть нашего плана по возрождению марки. Вторая начнется в 2022 году. Наши планы на ближайшие пять лет — это работа над воссозданием коллекции Gerald Genta. Модельный ряд будет небольшим, но очень ярким, с отличительными чертами этого бренда. И мы хотим добиться серьезного уровня продаж этой марки, прежде чем начать работать над чем-то еще, в том числе и над Daniel Roth.

— В прошлом году состоялись LVMH Watch Week и Geneva Watch Days. Какой формат салона вам кажется более удачным? Закрытый, силами группы LVMH, или открытый — для всех часовщиков? И какой способ проведения — очный или в сети?

— На самом деле я бы предпочел симбиоз этих форматов. В Дубае в январе мы успели перед карантином пообщаться с клиентами LVMH со всего мира. B Женеве в августе выступали разные марки, но клиенты и журналисты в основном приехали из Европы. Что касается онлайн-салонов, за ними будущее. Базель и Женева прежних лет — анахронизм, они останутся в прошлом. Но и представить часовую индустрию исключительно в цифровом виде невозможно. Так что я выступаю за промежуточный вариант. Тактильные ощущения, возможность оценить на ощупь качество произведения ювелирного или часового искусства никакими цифровыми технологиями не заменить.

Беседовали Алексей Тарханов и Кирилл Сарханянц