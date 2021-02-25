«Мы должны идти вперед в механике»

Жюльен Торнар — генеральный директор самой «часовой» из часовых марок в LVMH. Пройдя школу двух серьезных часовых производств Raymond Weil и Vacheron Constantin, наш собеседник, оказавшись в Zenith, сумел стряхнуть пыль со знаменитого, прославленного своими механизмами бренда и показать, какой фантастический потенциал стоит за старинной мануфактурой из швейцарского городка Ле-Локль.

— На прошлом часовом салоне LVMH были представлены Defy Midnight. Ваша первая коллекция для женщин. Но вы говорили, что женщины и мужчины могут носить одни и те же часы. Где же мужские Defy Midnight?

— Для нас Defy Midnight — это женская модель. Но, поверьте, у нас есть много клиентов-мужчин в Азии, которые покупали эти часы себе. Может быть, вы и я не стали бы носить Midnight…

— Отчего же, я бы с удовольствием их носил.

— Что ж, тогда вы сами ответили на свой вопрос. Помимо новых Chronomaster Sport, которые считаются часами унисекс, на самом деле многие модели Zenith подходят как мужчинам, так и женщинам. Когда я был молод, были марки машин для одних и марки для других. Но сейчас на улице полно женщин за рулем огромных внедорожников и мужчин, управляющих Mini Cooper.

Если женщины хотят носить массивные Pilot, кто я такой, чтобы им запрещать?

— Расскажите о вашей программе Zenith Icons.

— Идея родилась, когда мы устраивали мероприятия в честь 50-летия нашего знаменитого механизма El Primero. Многие говорили, что им было бы интересно увидеть винтажную коллекцию Zenith. Мы приняли решение о сотрудничестве с Орелем Баксом и Phillips, установили рекорд на аукционе, и цена на Zenith подскочила. Эксперты считают, что именно Zenith станет следующей маркой, на антикварные часы которой будет огромный спрос. И тогда мы придумали Zenith Icons: мы выкупаем старые часы и восстанавливаем их. При этом мы не трогаем корпус, наша задача — обновить механизм, отремонтировать его. Новый владелец получает от нас сертификат, а также гарантию и книжечку, в которой рассказана история этих часов. На самом деле мы не только продаем антиквариат 1960-х, 1970-х или 1980-х годов, но еще и знакомим наших клиентов с современными моделями.

— Расскажите о вашем союзе с Джорджем Бамфордом и его компанией, которая занимается тюнингом чужих часов. Часовые марки недовольны, когда посторонние вторгаются в их дизайн. Как вы пошли на сотрудничество с этим врагом рода человеческого?

Zenith Pilot Type 20 Chronograph Silver в серебряном корпусе на кожаном ремешке с каучуковой подкладкой. Ограниченная серия 250 экземпляров Фото: Zenith

— С Джорджем меня познакомил Жан-Клод Бивер в 2017 году. До этого я был против самой идеи модификации часов. Но когда я встретился с Джорджем Бамфордом, мне показались интересными его идеи, его подход. Он все равно работает с Zenith, поэтому лучше договориться с ним, заключить контракт, чтобы иметь возможность влиять на то, что он делает.

— Вы давно не показывали авангардных Zenith Defy Lab с революционной системой спуска. Мы их больше не увидим?

— Напротив. И увидите гораздо больше, чем сейчас. Эти часы — настоящий прорыв с точки зрения технологии. Другое дело, что нам нужно еще год-полтора, чтобы довести ее до совершенства. Мы должны идти вперед в механике. А пока мы будем продавать Defy Lab в очень ограниченном количестве.

— Сколько часов вам удалось выпустить в прошлом году и сколько в 2019-м?

— В 2019 году — чуть больше 19 тыс. часов. Ну а в прошлом — чуть меньше 15 тыс.

— Готовы ли вы развивать продажу часов Zenith онлайн?

— Мы начали продажи через интернет в Европе в июне, в США — в июле. И результаты были очень хорошими. Мы, безусловно, продолжим этот эксперимент. Что значительно помогло увеличить онлайн-продажи — так это специальное издание часов Manufacture Edition, которые раньше можно было приобрести, только посетив нашу мануфактуру. Но так как завод пришлось закрыть на время пандемии, я решил предложить эти часы онлайн.

Zenith Chronomaster Revival A385 в стальном корпусе Фото: Zenith

— Почему в августе вы не стали участвовать в Geneva Watch Days?

— Они планировались весной, мы понимали, что физически не успеем. Потом салон перенесли на август, но у нас из-за пандемии на два месяца была закрыта мануфактура. Август тоже не подходил по срокам.

— Неужели вы больше не верите в часовые салоны?

— Верю и считаю, что Швейцарии необходим общий часовой салон. Наша индустрия и так очень маленькая, мы конкурируем друг с другом на протяжении почти всего года. Но хотя бы один день в году мы должны собираться вместе и обсуждать часы, обмениваться идеями… Надеюсь, так и произойдет на салоне Watches and Wonders.

Беседовали Алексей Тарханов и Кирилл Сарханянц