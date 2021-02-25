Обстановка в Венеции

Патрис Легеро, главный ювелир Chanel, показал на Вандомской площади коллекцию, названную Escale a Venise. Реальная «остановка» пока отменяется, Италия закрыта, зато Париж с серой бронзой Вандомской колонны чем-то напоминал зимнюю Венецию, город, любимый Габриэль Шанель.

Хотя ее имя не стоит в заглавии коллекции, она, конечно, посвящена ей. Без ее воображаемого благословения дом Chanel и пальцем не пошевелит. Любая коллекция — кутюрная, часовая, косметическая — опирается на историю Мадемуазель.

Города, которые на нее повлияли, стали главами ее биографии, часто переплетенной в море: Довиль, Биарриц и на особом месте Венеция. Шанель привезли туда ее друзья — художник Хосе Мария Серт и его жена Мися Серт. Венеция не только спасла ее от отчаяния после смерти любимого, но и подарила ей множество знаков, которые она сумела сохранить — на свою и нашу удачу. Лев святого Марка, хлопающий крыльями на главной площади то с колонны у воды, то из-под арок собора, то с часовой башни, поселился в ее парижской квартире.

Кокто говорил о Шанель, что «она каким-то чудом вела себя в моде по тем правилам, которые, казалось, были применимы только к художникам, музыкантам и поэтам. Она настаивала на невидимом, давлению света она противопоставляла благородство молчания». Обычные люди привозят из путешествий сувениры. Шанель в них не нуждалась, она взяла с собой ощущение города, которым готова была делиться как драгоценностью. Не зря ее последним дружеским даром Дягилеву стал кусок венецианской земли на Сан-Микеле.

Из Венеции она привезет в итоге и кинематографических львов, два приза Венецианского фестиваля: в 1958-м за костюмы Жанны Моро в «Любовниках» и в 1961-м за костюмы Дельфины Сейриг в «Прошлым летом в Мариенбаде».

Лев, астрологический знак Габриэль Шанель, уже был темой целой ювелирной коллекции «Под знаком льва» в 2013 году. На сей раз встреча с Serenissima, Светлейшей, была разделена на несколько глав, в каждой из которых есть свое, заглавное, украшение. Льву посвящена лишь одна из них, что не помешало ему торжественно появляться на экранах в гостиной бутика на Вандомской площади.

Главы поданы большими ювелирными сетами, в которых к колье с крупными камнями добавляются серьги, браслеты, кольца. В программе Escale a Venise — путешествие на острова-спутники Венеции, наслаждение византийскими мозаиками Торчелло и стеклом Мурано. Это сет Isole della Laguna — с колье Camelia Byzantin из сердолика и опалов с желтым бриллиантом 10,07 карата или колье Camelia Venitien из горного хрусталя с желтым золотом и круглым бриллиантом в 1,5 карата. Торжественный путь по Большому каналу — сет Gran Canale с лазуритово-бриллиантовой подвеской (Volute Marine) и сотуаром из красной шпинели и бриллиантов (Volute Croisiere).

Льву отведена роль символа, духа в главе Spirito di Venezia. В колье Lion Secret два львиных профиля из белого золота и бриллиантов окружают бриллиант грушевидной огранки весом более 15 карат. Кольца из серии Lion Secret несут бриллиант грушевидной огранки 10,07 карата или синий мадагаскарский сапфир огранки кушон весом свыше 30 карат, поддержанный двумя львиными головами.

Среди исключительных драгоценных камней в Escale a Venise есть и вьетнамский рубин в 20 карат, и желтый бриллиант в 15 с лишним карат и 30-каратный мадагаскарский сапфир. Но вопреки роскоши исходных материалов и стараниям мастеров, с видимым наслаждением пускающихся в самые невиданные сложности, украшения не кажутся ни излишне торжественными, ни тяжелыми. Повествование идет в ритме путешествия, первого впечатления, когда глаз сразу ловит то, чем этот невероятный город отличается от тысячи других.

Венеция и сейчас производит наркотическое впечатление. Насколько сильнее это чувствовалось в 1920-х, можно только догадываться. «Я хотел представить историю, архитектуру и мастерство с помощью самых популярных и заметных элементов, которые характерны для этого города, таких как гондольеры на лодках или полосатые деревянные палины, к которым привязаны гондолы»,— говорит Патрис Легеро. Соломенная шляпа-канотье гондольера, цветные муранские стекляшки, венецианские зеркала с потемневшей свинцовой амальгамой. Разве это не драгоценности?

Алексей Тарханов