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К запуску Polaris Mariner Memovox был снят маленький фильм «In A Breath» с Бенедиктом Камбербэтчем

Фото: Courtesy of Jaeger-LeCoultre

Память, не молчи

Polaris Mariner Memovox Jaeger-LeCoultre

"Стиль Часы". Приложение от , стр. 41

Линию Polaris, родившуюся более 50 лет назад, перезапустили в январе 2018 года — в дни тогда еще существовавшего Женевского часового салона, SIHH. Часы сразу появились на руке у посла марки Бенедикта Камбербэтча — как идеальное воплощение духа Jaeger-LeCoultre. Никаких двусмысленностей Reverso, никаких сложных двухмоторных Duometre. Простые на вид круглые часы с центральными стрелками, классическая мужская модель в духе 1960-х годов, когда мир прочно стоял на двух глиняных ногах — СССР и США.


Конечно, как всегда бывало у Jaeger-LeCoultre, модели только выглядели простыми. Сейчас в линии Polaris есть трехстрелочники с автоподзаводом — обычные и с датой, хронографы и хронографы с мировым временем. Но венцом коллекции стали Polaris Mariner Memovox — новое воплощение знаменитых наручных часов Jaeger-LeCoultre с будильником, а точнее, с сигналом.



Их давняя версия сразу же сделалась знаменитой. Иметь на руке часы с напоминанием, какая роскошь! Недаром их назвали «Memovox» — «голос памяти». В то время это было редким и необыкновенно полезным усложнением, в мире царила дикость, о системе напоминаний смартфонов не знали — за полным отсутствием таковых. В гостинице надо было договариваться с портье, чтобы тебя разбудили вовремя, или таскать с собой настольный будильник. И хотя Memovox Jaeger-LeCoultre не были первыми наручными часами с сигналом на часовом рынке, только вторыми, зато оказались первыми с автоподзаводом, что, согласитесь, имело смысл: если тебе нужны напоминания, не забывай заводить часы.

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox

Фото: Jaeger-LeCoultre

Первая ранняя версия появилась в 1965 году, вторая — в 1968-м. Особенностью ее было особое устройство молоточков и гонга, расположенного у задней крышки, служившей резонатором. Кроме звука это обеспечивало и вибрацию, весьма чувствительную на руке. Помню, как я разглядывал первые Memovox в музее Jaeger-LeCoultre в Сантье и удивлялся, зачем ныряльщику будильник, он же не ложится спать на морском дне? Мне объяснили, что сигнал предупреждает о том, что кончается воздух в баллонах, и, по сути, дублирует показания стрелок.

Новые часы имеют тот же размер 42 мм, что и исторические модели. Однако глухая задняя крышка заменена прозрачной, что заставило немного изменить схему механизма (калибр 956 с автоматическим подзаводом — прямой потомок первых «автоматов» с сигналом, разработанных в 1960-х годах Jaeger-LeCoultre). Если раньше гонг примыкал к задней крышке, то теперь он размещен в боковой части корпуса. Ротор подзавода сделан трехлучевым (в центре — по нынешней часовой моде — логотип Jaeger-LeCoultre), чтобы максимально показать работу механизма боя.

Механизм часов Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox

Механизм часов Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox

Фото: Jaeger-LeCoultre

Такой корпус было нелегко спроектировать — ведь при стекле с двух сторон часы имеют водонепроницаемость до 300 метров. Три кнопки справа напоминают своим видом кнопки хронографа, но роли у них совершенно другие. Верхняя регулирует установку будильника, нижняя позволяет переводить стрелки и переставлять дату, а средняя меняет направление внутреннего круга циферблата с отметкой, позволяющей засечь время погружения. Кнопка сделана завинчивающейся и имеет оранжевую полоску у основания, которая предупредит ныряльщика, если она недостаточно плотно закручена.

В этих часах есть все необходимые приспособления для подводного плавания, в том числе стрелки и метки циферблата, покрытые люминесцентным составом. Есть светящийся знак и на секундной стрелке, ее движение свидетельствует о том, что механизм работает, часы идут и их показаниям можно доверять. И все же, несмотря на то что Polaris Mariner Memovox задумывались как часы для ныряльщиков, они имели и имеют необычно «штатский», «вечерний», сухопутный облик.

Глухая задняя крышка заменена прозрачной. Ротор подзавода сделан трехлучевым, чтобы максимально продемонстрировать работу механизма боя

Глухая задняя крышка заменена прозрачной. Ротор подзавода сделан трехлучевым, чтобы максимально продемонстрировать работу механизма боя

Фото: Jaeger-LeCoultre

Вместо обычно использующихся массивных вращающихся в одну сторону внешних колец циферблата функция записи времени погружения доверена внутреннему кольцу в центре. Прямо из-под воды, едва высохнув, можно, не снимая часов, идти на деловую встречу. К запуску Polaris Mariner Memovox был снят маленький фильм «In A Breath» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он сидит на террасе лицом к океану и медитирует, объясняя, как много общего между психологическими практиками отключения сознания и погружением под воду. И то и другое влияет на наше чувство времени.

Ну да, чтобы не утонуть в глубинах подсознания, есть сигнал, удивительно напоминающий мне школьный звонок. И конечно, немного принижающее слово «будильник» не скроет от нас, что на самом деле речь идет об одном из вариантов главного часового усложнения мира — репетира. Которому здесь доверено не просто сообщать нам время в темноте, а прямо предлагать проснуться.

Алексей Тарханов


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