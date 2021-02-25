Орлиное племя

В 2019 году Chopard выпустила новую часовую коллекцию Alpine Eagle. Фактически под новым названием вернув к жизни свою историческую коллекцию St. Moritz, созданную в 1980 году усилиями нынешнего сопрезидента компании Карла-Фридриха Шойфеле. В 22 года он убедил своего отца Карла Шойфеле в ее актуальности.

St. Moritz — жизнерадостные стальные спортивные часы очень современного дизайна — стали ответом семейной мануфактуры Chopard великому кварцевому кризису. И вот почти через 40 лет очередной Карл Шойфеле, на этот раз Карл-Фриц, сын Карла-Фридриха, пришел к своему отцу с предложением возродить St. Moritz. И дед Карл поддержал его. Так появились Alpine Eagle — и тоже стали антикризисными.

Когда делалась эта коллекция, никто, конечно, не знал, как мы проживем 2020-й и с какой силы глобальным кризисом нам придется столкнуться, но внутри часовой индустрии уже развивался свой собственный кризис. Ответом на него и стали Alpine Eagle, обращенные к новому поколению с его желанием носить часы, выглядящие в меру спортивно, современно и необязывающе. Забавно, что современным по-прежнему воспринимается дизайн 1970-х, сложившийся стараниями Джеральда Дженты: выраженный безель, закрепленный четырьмя парами винтов по четырем сторонам света. Важно и то, что сталь, один из основных материалов коллекции, всегда выглядела менее помпезно и более доступно. В сегодняшних Alpine Eagle это сталь Lucent Steel A223, созданная специально для Chopard, прочная, гипоаллергенная и сияющая, благодаря исключительному светоотражению. А диаметры корпуса новых часов, 41 и 36 мм, позволяют им считаться и мужскими, и женскими, что тоже вполне современно. Поэтому Alpine Eagle стала той коллекцией, которая должна встречать молодых клиентов Chopard.

И вот в самом конце прошлого года вышли новые модели Alpine Eagle, ответ Chopard на все, что было в 2020 году: больше золота и бриллиантов и, сверх того, хронограф. Alpine Eagle XL Chrono, две новые версии Alpine Eagle Large и одни новые Alpine Eagle Small. На самом деле розовое золото уже было в первой серии, но в версии 36 мм, 41-миллиметровые Alpine Eagle Large были либо стальными, либо в комбинации золота и стали. Сейчас Alpine Eagle Large имеет корпус полностью из розового «этичного» золота, которое использует Chopard. Есть латунный циферблат с гальваническим покрытием цвета «синий Алеч» — это название отсылает к знаменитому Алечскому леднику, самому большому в Альпах. А есть такой же, но цвета «серый Бернина» — тут уже речь об одноименном горном массиве между Швейцарией и Италией,— и 36 бриллиантов вокруг него. В Alpine Eagle Large установлен собственный автоматический калибр Chopard 01.01-C с 60-часовым запасом хода и сертификатом хронометра COSC.

Новые 36-миллиметровые Alpine Eagle Small сделаны из стали Lucent Steel A223, циферблат имеет тот же цвет «синий Алеч», а кольцо циферблата выложено бриллиантами. Внутри автоматический механизм — калибр Chopard 09.01-C с 42-часовым запасом хода и сертификатом хронометра COSC.

Названия цветов, звучащие как строки из альпийской эклоги, появились не просто так — Карл-Фридрих Шойфеле большой фанат Альп, и одновременно с выпуском «Альпийского орла» был создан некоммерческий проект Eagle Wings Foundation, посвященный сохранению альпийской природы.

Главной же премьерой новой серии стал хронограф Alpine Eagle XL Chrono. С ним к «Альпийским орлам» добавляется не только первый хронограф, но и первая гендерно-определенная модель. Диаметр корпуса у нее мужской, 44 мм, хотя и женское запястье, мое, например, вполне их выдерживает.

Alpine Eagle XL Chrono, сложный хронограф с функцией flyback, был показан в трех вариантах. Два первых из стального сплава Lucent Steel A223 с циферблатом «синий Алеч» или нового оттенка черного, который в Chopard называют «абсолютно черный». И третья, биколор-версия, из двух металлов, стали Lucent Steel A223 и розового золота, с циферблатом такого же черного цвета. Это тоже новость в часовых коллекциях Chopard. Карл-Фридрих Шойфеле говорит, что «абсолютно черный» посвящен непроглядной черноте альпийских горных ночей. Кроме своей красоты, он еще и должен обратить внимание на то, как влияет урбанизация на природу Альп — привнесенное человеком ночное освещение нарушает естественные жизненные ритмы альпийских животных.

В часах Alpine Eagle XL Chrono стоит механизм Chopard 03.05-C с автоматическим заводом и функцией flyback, у которого, конечно, тоже есть сертификат хронометра COSC. Создавая свой калибр, мануфактура Chopard подала четыре патентные заявки. Это интегрированный механизм с колонным колесом, он снабжен однонаправленной зубчатой передачей, которая позволяет избежать потери энергии и одновременно обеспечивает быстрый завод, что важно для хронографов, которые нуждаются в большом количестве энергии. Кроме того, установлена система вертикального сцепления, мгновенно запускающая замер времени. Ну и, конечно, одна из самых замечательных функций — «возвратный» хронограф flyback, который позволяет часам измерять одновременно несколько отрезков времени. Баланс Variner, использованный в механизме Chopard 03.05-C, обеспечивает стабильность хода вне зависимости от запаса энергии.

То, что такой хронограф появляется в Alpine Eagle, коллекции, призванной бороться с кризисом — жест, который должен внушить надежду, что все наладится, что жизнь снова качнется в нужном направлении и все стрелки встанут на свои места.

Елена Стафьева