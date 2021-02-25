Белым по белому

Бывает такое чувство, словно в сутках недостаточно часов или минут, как будто бы время играет против тебя. Взявшись за работу над новыми часами True Thinline Stillness совместно с компанией Rado, ведущий мировой тренд-аналитик, основательница агентства Trend Union голландка Ли Эделькорт решила помочь нам с этим справиться.

Эделькорт, одна из самых значимых фигур в индустрии моды и роскоши, работала с самыми крупными брендами, такими как, например, Prada. Тем интереснее, что для создания первого предмета, на котором стоит ее собственное имя, Ли выбрала именно часы и именно швейцарскую марку Rado. Возможно, потому, что бренд придерживается тех же принципов, которым верна Ли: минимализм в дизайне и сочетание современных технологий с традиционным мастерством — ради создания качественных продуктов, которые выдержат испытание временем.

Автор часов, основательница агентства Trend Union, голландка Ли Эделькорт Фото: предоставлено Rado

Линия Rado True Thinline — самая «художественная» у Rado, марки, известной своим сотрудничеством с дизайнерами самых разных направлений и стилей. Сотрудничество с промышленными, интерьерными, модными и прочими мастерами было начато в 2017 году, когда родился проект Rado True Designers Series. Создать новый облик часов Rado предложила шести дизайнерам. Американец Сэм Амойя покрыл циферблат True Blaze блестящим родиевым напылением. Австриец Райнер Мутш добавил в True Stratum третью стрелку. От француза Филиппа Нигро True Cyclo получили кожаный ремешок. Циферблат True Shadow авторства японца Кунихико Моринаги менялся — благодаря использованию фотохромных элементов — с темного днем на светлый ночью. Поляк Оскар Зиета сделал циферблат True Face зеркальным, из полированной стали. А швейцарцы из студии Big-Game перфорировали циферблат True Phospho и поместили на него люминесцентные индикаторы.

Успех был громким, и в последующие три года компания продолжила сотрудничество с художниками. Испанка Инма Бермудес предложила специальную огранку сапфирового стекла для True Gem. Японка Аяко Сува при работе с True Toge вдохновлялась шипами рыбы фугу. Австрийка Флора Миранда расположила под стеклом True Deep Web два прозрачных диска с узором, напоминающим паутину. Британка Бетан Грей покрыла ремешок True Studs позолоченными заклепками. А российская художница Евгения Миро лазером выгравировала на True My Bird перышко.

Задняя крышка часов с гравировкой Stillness Since 2020 Lidewij Edelkoort выполнена из серебристого титана Фото: Rado

Модель Stillness на базе часов True Thinline с минималистичным круглым корпусом-моноблоком из высокотехнологичной керамики сделали абсолютно белой. В любимом цвете Ли Эделькорт. Она изучает способности цвета возбуждать человеческие эмоции и считает белый успокаивающим и насыщенным символизмом. Генеральный директор Rado Адриан Боссард с ней согласен: «Белый как снег, белый как чистота, белый как чистый лист, приглашающий к новому старту».

Созданные Эделькорт часы оказались одними из самых интересных за прошедшие три года. Белый циферблат под слегка выпуклым матово-белым прозрачным сапфировым стеклом заключен в корпус из белой керамики на белом же керамическом браслете. Только задняя крышка часов с гравировкой Stillness Since 2020 Lidewij Edelkoort выполнена из серебристого титана. Внутри стоит кварцевый калибр 420, знаменитый своей тонкостью. Как и у всех других моделей True Thinline, диаметр корпуса Stillness составляет 39 мм, а его толщина — 5 мм.

Часы продаются в универсальном дорожном кейсе из переработанного пластика Фото: Rado

При взгляде на часы понимаешь, что Ли подразумевала под «завуалированной идеей времени» — показания стрелок считываются не сразу, не автоматически. True Thinline Stillness маскируют время, чтобы помочь нашим с ним отношениям. В этом и состоит главная идея проекта — научиться чувствовать время, ценить пролетающие секунды и часы, «знать, что время у нас в руках, одновременно забыв о нем». Эделькорт предполагает, что последствием чрезвычайной занятости современного человека станет растущая в нем потребность тишины и ощущения комфортного запаса времени. И добавляет, что часы — предмет «функциональный, но еще и эмоциональный, философский».

Эделькорт верит, что в будущем люди вернут себе чувство размеренности времени, которого их лишает суетный XXI век. Они поверят в необходимость общественной пользы и благотворность экологического подхода к дизайну. Сегодня частью этого будущего стала упаковка True Thinline Stillness, представляющая собой универсальный дорожный кейс из переработанного пластика с отделением для кредитных или визитных карточек и простым QR-кодом вместо стандартного бумажного буклета с инструкциями на нескольких языках.

Екатерина Зиборова