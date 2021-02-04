Чемпионат мира пройдет без зрителей

Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей и будет эпидемиологически безопасным. Об этом в эфире телеканала ТВ3 заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все игры ближайшего турнира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в "пузыре", в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества»,— сказал господин Кариньш. Ранее президент IIHF Рене Фазель заявлял, что «есть варианты с 20%, 30% и 50% от заполняемости трибун».

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

ТАСС, «РИА Новости»

Дмитрию Биволу подбирают соперников

Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в апреле проведет промежуточный поединок в США или Англии, а уже до конца года встретится с мексиканцем Хильберто Рамиресом, заявил менеджер российского боксера Вадим Корнилов.

В активе Бивола 17 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге и ни одного поражения. В последний раз 30-летний россиянин выходил на ринг в октябре 2019 года. На счету 29-летнего экс-чемпиона WBO во втором среднем весе Рамиреса 41 победа (27 — нокаутом). Мексиканец с 2019 года выступает в полутяжелом весе, проведя в этом дивизионе два успешных поединка.

«Мы ведем активные переговоры по следующим боям Бивола, и есть определенные продвижения. Например, продвигаются переговоры о бое Димы с Хильберто Рамиресом, и существует вероятность, что этот поединок произойдет до конца 2021 года. Также обсуждается бой Бивола в апреле в США или Англии, но этот поединок будет больше рассматриваться в качестве возвращения на ринг после долгой паузы, вызванной пандемией»,— сказал Вадим Корнилов.

«РИА Новости»