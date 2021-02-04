Инфляцию прижали низкий спрос и крепнущий рубль

Впервые с сентября 2020 года на неделе с 26 января по 1 февраля 2021 года Росстат зафиксировал нулевую инфляцию после роста цен в декабре 2020 года на 0,2% в неделю, а за праздники — сразу на 0,4%. Ведомство объяснило это уточнением структуры расходов населения и объемов потребления в расчете индекса за эту неделю: «Доля продтоваров увеличилась в среднем на 1,2%, доли непродовольственных товаров и услуг снизились соответственно на 0,2% и 1%». Из продовольствия сильнее всего росли цены на овощи, куриное мясо и маргарин, а сахар и подсолнечное масло, цены которых сдерживаются правительством, подешевели на 0,6% и 0,5% соответственно. В промтоварах росли цены на иномарки на 0,7%, а дешевели смартфоны, телевизоры и отечественные автомобили.

Примечательно, что на этом фоне опросы ФОМ для ЦБ 11–21 января фиксируют резкое снижение инфляционных ожиданий граждан на год и три года при одновременной фиксации роста наблюдаемой инфляции. Ожидания роста цен снизились впервые с августа 2020 года — медианная их оценка в ближайшие 12 месяцев составила 10,5% (минус 1 процентный пункт, п. п., к декабрю), а наблюдаемая инфляция продолжила возрастать (12,8%, плюс 0,8 п. п. к декабрю); чаще, чем в декабре, респонденты говорили об удорожании яиц и подсолнечного масла.

О том, что цены стали расти медленнее благодаря госрегулированию, в январе говорили лишь 3% респондентов против 1% в декабре. Основной же причиной резкого снижения инфляционных ожиданий на ближайший год является относительное укрепление рубля. На момент опросов курс рубля к доллару составлял 74 руб. «Между текущим номинальным курсом рубля и инфляционными ожиданиями на ближайший год очень тесная корреляция. Он их определяет на 85%»,— отмечает Александр Исаков из «ВТБ-Капитала».

Аналитики ЦБ ожидают, что после локального пика в феврале с марта инфляция начнет снижаться. По оценке же Росстата, пик уже пройден. Господин Исаков отмечает, что качественно инфляция в 2021 году будет вести себя, как и в 2019-м: после всплеска в начале года начнет снижаться, в том числе из-за низкого спроса. «Проинфляционные риски создают динамика внутренних цен на отдельные продтовары, неравномерное восстановление спроса и рост издержек в результате действия других факторов»,— отмечают в ЦБ.

Алексей Шаповалов