Госхолдинг «Татмедиа» увеличил тиражи газет почти на четверть

Принадлежащий правительству Татарстана холдинг «Татмедиа» в 2021 году увеличил совокупные тиражи газет и журналов на 23% — до 207,53 тыс. экземпляров, сообщил в среду глава одноименного республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев на заседании ведомства.

В 2020 году тиражи медиахолдинга составляли 168,72 тыс. экземпляров.

Он не пояснил, чем вызвано столь резкое увеличение производства периодики. Как следует из выступления господина Салимгараева, рост произошел на фоне падения подписки. Общий подписной тираж в регионе на все издания (не только принадлежащие «Татмедиа»), включая центральные, республиканские, городские и районные, с учетом альтернативной подписки в 2021 году снизился на 9% — до 909,3 тыс. против 991,5 тыс. годом ранее.

Айдар Салимгараев добавил, что в связи с пандемией коронавируса издатели в регионе потеряли до половины доходов (сумму не назвал). В результате, как отметил он, «не все справились»: за 2020 год в регионе прекратили выходить газеты общим тиражом около 670 тыс. экземпляров. В том числе – «Pro город Казань» (244,7 тыс.), «Ва-банкъ» (192 тыс.), «Единство» (133 тыс.), Metro (80 тыс.), «Вечерние Челны» (50 тыс.)

Как писал «Ъ-Казань», холдинг «Татмедиа» получил от правительства Татарстана контракт на 318,2 млн руб., по которому обязался тиражом не мене 85 тыс. экземпляров в течение 2021 года распространять «социально значимую, общественно-политическую информацию». Текстами о развитии здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, о качестве оказания услуг ЖКХ, а также направленными на «патриотическое воспитание» и «пропаганду семейных ценностей и института семьи» должно быть занято не менее 111 тыс. газетных и журнальных полос.

Холдинг «Татмедиа» имеет 98 газет и 14 журналов, а также 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 80 интернет-сайтов и информационное агентство «Татар-информ».

Ольга Кудрина