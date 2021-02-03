Казанцы разнесли «Морнар Бар»

Баскетболисты УНИКСа одержали четвертую победу подряд в топ-16 Кубка Европы и за два тура до финиша второй групповой стадии турнира гарантировали себе участие в четвертьфинале. В среду они более чем убедительно переиграли на своей площадке черногорский клуб «Морнар Бар» — 86:61.

Не было практически никаких сомнений, что УНИКС разберется с «Морнаром» у себя дома и досрочно решит задачу выхода в play-off Кубка Европы. Для этого казанцы заложили прочный фундамент, одолев на стадии топ-16 «Андорру» и испанскую «Гран-Канарию», а команду из черногорского города Бар они и вовсе разгромили. Если УНИКС вынес ее с разницей в 17 очков на выезде, то уж на своем поле и подавно должен был брать верх. Да и вообще в последнее время он никому не проигрывал, одержав в январе девять побед кряду — три в Кубке Европы и шесть в Единой лиге ВТБ.

Разве только главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис ожидал от матча с «Морнаром» какого-то подвоха. Перед встречей он выразил опасение по поводу серьезности настроя своих подопечных. По словам греческого специалиста в комментарии клубной пресс-службе, после ряда хороших побед команда нередко расслабляется. «Соперник силен, и если мы дадим ему играть, то нас ждет тяжелый вечер», — подчеркивал Димитрис Прифтис.

В частности, наставник УНИКСа отмечал, что «Морнар» стал еще сильнее в «краске» после недавнего перехода из турецкого «Фенербахче» центрового ростом 213 см Джонни Хэмилтона. Тем более что в прошлом сезоне он доставил казанцам немало хлопот, выступая в составе другого турецкого клуба — «Дарушшафаки». С другой стороны, «Морнар» приехал без своего лучшего снайпера Джейкоба Пуллена, чья средняя результативность составляла 17,7 очка.

УНИКС сразу показал, что проблем с настроем у него нет, и рванул с места в карьер, забросив девять безответных очков.

И пять из них принес Джон Холланд. Правда, вскоре ему симметрично ответил Айзейя Уайтхед, на которого в отсутствие Пуллена легли функции главного забойщика «Морнара». Постепенно гости сократили отставание до четырех баллов, однако казанцы увеличили разницу до «плюс 12» после дальнего попадания Дмитрия Узинского, а стартовую четверть выиграли в итоге с 10-очковым перевесом — 27:17.

В дебюте второго периода «Морнар» подобрался на расстояние шести баллов и какое-то время весьма успешно сдерживал нападение УНИКСа, но потом Джамар Смит зарядил «треху», после чего хозяева только наращивали преимущество, которое быстро достигло символической отметки «плюс 20». Хотя Уайтхед и оставался на тот момент самым результативным игроком матча с девятью очками, в целом гости испытывали заметные трудности в атаке. Казанцы же за две четверти перевалили за рубеж в 50 баллов — 51:31.

В принципе к большому перерыву исход этого противостояния уже был ясен. Даже явно сбросив обороты в третьей четверти, УНИКС все равно уверенно контролировал ситуацию на площадке. Гости вроде бы слезли с «двадцатника» и за две минуты до конца периода проигрывали «минус 16», тем не менее к заключительному отрезку матча они опять оказались в безнадежном положении, уступая 41:67.

Четвертый период начался с того, что хозяева и вовсе оторвались на 28 очков. Впрочем, в дальнейшем они все-таки позволили сопернику немного поиграть в баскетбол и даже забрать одну отдельно взятую четверть — 20:19. Но на общем счете это почти никак не отразилось. УНИКС победил 86:61 и вышел в четвертьфинал Кубка Европы. Добавим, что в казанском клубе отличились все 11 игроков, появлявшихся на паркете «Баскет-Холла», а больше всех очков (14) набрал Айзейя Кенаан.

Александр Ильин