Президенту Украины пригрозили импичментом

Партия «Оппозиционная платформа — за Жизнь» инициировала в Верховной раде процедуру импичмента Владимира Зеленского. Причиной стало решение президента и Совета нацбезопасности и обороны закрыть три телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. А также ввести персональные санкции в отношении их владельца, депутата «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. Глава политсовета партии Виктор Медведчук назвал решение незаконным и связал его с падением рейтинга Владимира Зеленского. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, украинского президента сейчас поддерживают 22% респондентов.

Возможна ли отставка Зеленского? Эксперт украинского института по правам человека Михаил Чаплыга считает, что президенту ничто не грозит, так как в Верховной раде большинство — у его партии «Слуга народа»: «К сожалению, закон, который пролоббировал Зеленский называется “закон об импичменте”, но по сути своей это закон о невозможности проведения такой процедуры. Многие эксперты шутили, что единственное, чего не хватает для полного, как они говорят, трэша в этом законе, это голосование вымершей цивилизации марсиан для того, чтобы поддержать эту процедуру.

Если говорить чисто техническим языком, провести процедуру импичмента на Украине невозможно.

Но политически, да, это будет иметь определенные последствия».

Тем не менее в будущем парламентарии могут вновь инициировать импичмент, предполагает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, это произойдет в случае раскола внутри «Слуги народа».

«Политическая ситуация на Украине стремительно меняется, и мы не знаем, что будет через год-два, не будет ли использована нынешняя ситуация, потому что президент подписал указ о закрытии этих каналов во внесудебном порядке. Поэтому ситуация в будущем, конечно, может против него быть использована. То, что Зеленский фактически выходит за рамки писаных и неписаных правил политической борьбы в стране, мне кажется, он должен понимать, что вряд ли ему удастся спокойно уйти со своей должности. Очередная эскалация, очередное расширение окна Овертона на Украине всегда ведет к отложенным проблемам.

Сейчас в партии есть единодушие и одобрение действий президента. Партии нужен президент, он обеспечивает наличие этой вертикали: парламент, правительство, силовики, президент, органы местного самоуправления. Если же президент будет в дальнейшем терять рейтинг, а с ним и способность переизбраться на второй срок, то партия, безусловно, ближе к президентским выборам начнет рассыпаться. Идеологической общей платформы нет, конфликтов внутри масса, недовольны практически все, поэтому условия для импичмента Зеленского могут возникнуть где-то в 2023-2024 году», — уверен Руслан Бортник.

Несмотря на то, что импичмент сейчас невозможен, ситуация бьет по позициям Зеленского, подчеркивает Вячеслав Пиховшек, ведущий политических программ на телеканале NewsOne, который указом президента был закрыт: «Сама постановка вопроса об импичменте может подвесить самого Зеленского, и ему надо будет реагировать и что-то там отвечать.

Постановка вопроса вполне оправдана в плане публичной политики. Она дает возможность обсуждать, что натворил Зеленский, где он вышел за пределы своих полномочий, и что это означает для президентской ветви власти».

Владимир Зеленский прокомментировал блокировку телеканалов, заявив, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду «финансируемую страной-агрессором». По поводу своего возможного импичмента украинский президент пока не высказывался.

Александр Рассохин