Никуда не девайса

Нижегородский рынок смартфонов и планшетов в 2020 году показал рост, несмотря на пандемию и введение ограничений на работу торговых точек. За год нижегородцы потратили на покупку устройств связи почти 7,2 млрд руб. — на 20% больше, чем в 2019-м. В различных торговых сетях первые три места в списках самых продаваемых устройств занимают бренды Хiаомi, Samsung, Apple и Honor. Участники рынка отмечают растущий интерес нижегородцев к дорогим и более функциональным устройствам. В 2021 году, полагают они, объем продаж будет зависеть от течения пандемии.



В Нижнем Новгороде за 2020 год было продано 360 тыс. смартфонов на общую сумму 6,7 млрд руб., подсчитали объем рынка в «Связном». Вице-президент по закупкам и развитию компании Михаил Догадин говорит, что продажи в натуральном выражении выросли на 7%, в деньгах — на 20%. Средняя цена покупаемого устройства выросла на 12% и составила 18,4 тыс. руб.

В первую пятерку брендов по количеству продаж вошли Samsung (27% от общего числа продаж), Xiaomi (19%), Honor (17%), Apple (12%) и Huawei (7%). Лидерами по выручке от продаж стали Apple, Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei.

Массовый спрос, по данным господина Делягина, по-прежнему сосредоточен в недорогом сегменте от 5 до 8 тыс. руб., на продажи смартфонов в этом ценовом диапазоне приходится 21%. При этом в 2020 году более заметно росла доля продаж и в более дорогих сегментах.

Планшетов в Нижнем Новгороде за год продали 30 тыс. на 490 млн руб., рост в натуральном выражении составил 14%, в денежном — 43%. Средняя цена одного продаваемого планшета выросла на четверть до 16,5 тыс. руб. Самыми популярными брендами в регионе стали Huawei, Samsung. Lenovo, Apple и Digma. Также в «Связном» отмечают, что и здесь интерес нижегородцев сместился в более дорогой сегмент: на 19% выросли продажи устройств в ценовом диапазоне от 15 до 20 тыс. руб., на 11% стоимостью от 30 тыс. руб. Ранее „Ъ“ сообщал, что рынок электронных планшетов в России в 2020 году показал рост впервые за шесть лет: планшеты оказались наиболее бюджетным решением для удаленной работы и учебы. Эксперты отмечали, что это может быть временным явлением.

Руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинк» Сергей Ворзов говорит, что при выборе смартфона покупатели все больше обращают внимание на наличие модуля NFC, процессор и характеристики камеры: «Мы наблюдаем увеличение среднего чека. Покупатели выбирают устройства на более длительный период пользования. Различные программы рассрочки упрощают приобретение нового устройства и также влияют на данный показатель». В торговой сети в денежном выражении продажи планшетов в 2020 году выросли в 1,5 раза, смартфонов — вдвое. В 2021 году в компании ожидают продолжения роста продаж смартфонов и планшетов.

По словам эксперта категории «Электроника» и «Компьютерная техника» «Яндекс.Маркета» Кирилла Родина, развитие онлайн-торговли в Нижегородской области и массовый переход на удаленную работу из-за пандемии повлияли на рост спроса не только на технику, но и на другие категории товаров, связанных с домашним времяпрепровождением. «Мы ожидаем, что тенденция на рост интереса к гаджетам продолжится и в 2021 году. Производители подстраиваются под текущие реалии и выводят на рынок все более интересные для пользователей устройства», — говорит Кирилл Родин.

«В 2021 году развитие рынка смартфонов и планшетов будет зависеть от состояния экономики и дальнейшего течения пандемии. Интерес к гаджетам будет всегда. Смартфоны давно стали товаром первой необходимости для современного человека. Рынок портативной электроники очень динамичный, поэтому продолжится перераспределение спроса от бренда к бренду и в рамках ценовых сегментов», — уверен господин Догадин.

Андрей Репин