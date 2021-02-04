03 февраля, среда
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Нижний Новгород. Приволжье

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Продажи смартфонов на вторичном рынке

Контекст

За 2020 год на платформе Avito было продано свыше 2,3 млн мобильных телефонов, что на 16% больше, чем в 2019 году. «Несмотря на кризис, вызванный первой волной пандемии, во втором полугодии рынок оправился и показал заметный рост. В целом по итогам года мы видим умеренную положительную динамику, отчасти вызванную ростом проникновения в онлайн»,— говорит руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» в Avito Павел Комаров.

В Нижнем Новгороде продажи телефонов через Avito выросли на 7% в сравнении с прошлым годом. Средняя цена мобильного телефона, проданного через этот сервис, составила 6 тыс. руб., что соответствует уровню предыдущего года. Самым продаваемым смартфоном стал IPhone, на его долю пришлось 46% от всех продаж мобильных устройств в регионе. Доля продаж Samsung, второй по популярности марки, в 2020 году составила 16%. Третьим в рейтинге часто покупаемых телефонов у нижегородцев оказался Xiaomi — на продажи бренда пришлось 12% от всех сделок.

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