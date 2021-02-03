Ярославские лыжные акробаты победили на этапе Кубка России

Под Ярославлем на базе спортивного комплекса «Подолино» прошли соревнования третьего этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Победителями турнира стали ярославские спортсмены – Анастасия Прыткова среди женщин и Арсений Вагин у мужчин. Кроме двух золотых наград у ярославских фристайлистов есть и одна серебряная, заработанная Есенией Пантюховой.

По словам директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергея Панчишного, на первых двух этапах Кубка России, которые прошли в Москве, ярославские фристайлисты также выступили достойно, завоевав две золотые и одну бронзовую медали.

«Мы очень гордимся успехами наших ребят и их выдающимися результатами. Будем продолжать развитие фристайла. Это, безусловно, один из самых зрелищных видов спорта. Надеемся, что число его поклонников с каждым годом будет увеличиваться»,– отметил господин Панчишный.

Финале Кубка России по фристайлу пройдет в Красноярске с 26 марта по 1 апреля.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что ярославский спортсмен Максим Буров, входящий в сборную России по фристайлу, победив в пяти этапах Кубка мира по лыжной акробатике, обеспечил себе первое место в итоговом зачете турнира.

Антон Антонов