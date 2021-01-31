Ярославец Максим Буров досрочно выиграл Кубок мира по лыжной акробатике

Ярославский спортсмен Максим Буров, входящий в сборную России по фристайлу, занял 30 января первое место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в Белоруссии. Этой победой Максим Буров досрочно обеспечил себе первое место в соревнованиях Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика».

В этом спортивном сезоне ярославский спортсмен победил на всех пяти уже состоявшихся этапах Кубка мира по лыжной акробатике. В частности, в январе 2021 года Максим Буров победил в соревнованиях фристайлистов на этапах Кубка мира в Ярославле и в Подмосковье.

После пяти побед в активе российского спортсмена 500 очков. На втором месте идет еще один представитель ярославской школы лыжной акробатики Павел Кротов, который набрал 232 очка. На третьем месте тоже российский спортсмен Станислав Никитин, у которого 214 очков.

До завершения соревнований на Кубке мира по лыжной акробатике будет проведено еще два этапа. 6 февраля спортсмены соберутся в американском городе Дир-Вэлли, а 13 марта этап пройдет в казахском городе Алма-Ата. Никто из соперников Максима Бурова, даже если и выиграет оба оставшихся этапа, не сможет догнать его в общем зачете Кубка мира.

Антон Антонов