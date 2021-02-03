Украинец пошел на убийство ради работы в Москве

Правоохранительные органы в Рязани раскрыли уголовное дело о заказном убийстве местного предпринимателя Александра Заварзина, совершенном в 2018 году. По данным следствия, киллер — 48-летний гражданин Украины Александр Ковалев — пошел на преступление за обещанное заказчиками трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. После убийства он сбежал в Польшу, где его задержали спустя несколько месяцев. Уголовное дело в отношении Ковалева рассмотрит Рязанский областной суд, сообщили “Ъ” в следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по региону.

Соучредителя рязанского ООО «Эра» (занимается производством и монтажом вентиляторов) Александра Заварзина заказали бизнес-партнеры из Подмосковья, которым принадлежало 49% уставного капитала в компании. Они задолжали бизнесмену по 8,1 млн руб., взятых в долг у «Эры» в 2016–2017 годах, и решили не рассчитываться с ним. В феврале 2018 года по приглашению должников в Россию приехал гражданин Украины Александр Ковалев, который приходился двоюродным братом одному из них. Подмосковные коммерсанты пообещали Ковалеву «трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве» в качестве вознаграждения за убийство своего кредитора, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Украинец получил от заказчиков орудие убийства и необходимую информацию о бизнесмене Заварзине и 12 февраля 2018 года напал на него с ножом возле дома последнего на улице Сенной.

Убийца, по данным следствия, нанес жертве многочисленные колото-резаные ранения в область головы и туловища с повреждением левого легкого, почки и других органов. Господина Заварзина пытались спасти врачи, но от полученных травм он скончался в больнице. Личность убийцы СУ СКР установил в считаные дни, и Ковалеву пришлось бежать из России.

Российские правоохранительные органы объявили украинца в розыск, и 21 октября 2018 года Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Польши уведомило их о задержании обвиняемого. Сотрудники ФСИН и НЦБ Интерпола России доставили Ковалева в РФ спустя год. Уголовное дело в отношении одного из заказчиков ранее направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении его компаньона закрыто в связи с его гибелью: он пропал через два дня после убийства Александра Заварзина, а спустя несколько месяцев его тело нашли в лесах Тверской области с простреленной головой.

Александр Тихонов, Ярославль