В Петербурге откроют новые пункты вакцинации

Смольный согласовал с Минздравом открытие 120 пунктов вакцинации. Они появятся на безе частных клиник и городских поликлиник. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, в настоящее время вакцинация проводится в 99 пунктах, 10 из которых расположены в частных медицинских учреждениях. Пункт открыт также в ведомственной клинической больнице «РЖД-Медицина». Пункты вакцинации способны обслуживать по 200 человек в день.

Добавим, что в Петербурге уже полностью привиты от COVID-19 15 тыс. человек.