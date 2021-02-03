Райффайзенбанк подвел итоги программы по работе со стартапами за 2020 год

В рамках 24 пилотов было протестировано более полусотни гипотез. По итогам продолжается сотрудничество с 7 стартапами, которые предлагают сервисы для оптимизации клиентского пути и внутренних процессов банка, а также новые цифровые возможности для сегмента малого бизнеса. Всего за четыре года существования программы было рассмотрено более 3000 стартап-проектов из России и стран мира, разработано более 180 гипотез для развития продуктов банка и его внутренних процессов и запущено более 75 пилотов.

За прошедший год Райффайзенбанк нарастил базу партнерств с ведущими игроками венчурного рынка, что позволило расширить масштабы работы с новыми проектами, а также возможности для тестирования решений как в контуре банка, так и на стороне партнеров. Молодым технологическим компаниям это дает возможность доработать продукт при постоянной поддержке экспертов из банка, протестировать решение с внутренними бизнес-заказчиками банка и получить обратную связь для развития. Кроме того, участие в программе Райффайзенбанка открывает доступ к корпоративному венчурному фонду Группы «Райффайзен» Elevator Ventures и возможности масштабировать решение на европейском рынке.

«Для российских стартапов Райффайзенбанк — уникальный партнер, всегда открытый к необычным идеям и предоставляющий доступ к европейскому венчурному капиталу. Российское подразделение Райффайзенбанка принимает активное участие в отборе стартапов для венчурного фонда RBI Elevator Ventures и рекомендует проекты, хорошо показавшие себя в рамках российской инновационной программы. Например, в 2020 году Elevator Ventures совместно со SpeedInvest проинвестировали в зерновой маркетплейс Agro.Club»,— отметила Евгения Овчинникова, руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк развивает программу по работе со стартапами с 2016 года. За время своего существования она стала сложившейся практикой для проведения исследований внутри банка. Использование тестовых инфраструктур и ускоренный запуск процессов позволяют быстро проводить эксперименты и получать результаты. Предложить свое решение банку может любой российский или зарубежный стартап-проект или технологическая лаборатория крупной организации. В приоритете технологии, применимые для продуктов и сервисов банка, которые могут доказать эффективность бизнеса-кейса в рамках общебанковской стратегии развития.

«В 2020 году мы вышли на качественно новый уровень тестирования решений. Мы внедряем еще более сложные технологии и работаем с высокорисковыми гипотезами, порой опережающими рынок. В течение года мы протестировали уровень зрелости разных технологий — например, различные кейсы использования биометрии — и пробовали внедрять необычные инструменты в привычный клиентский путь. Некоторые продукты мы рекомендуем нашим клиентам в составе финансовых сервисов как дополнительные инструменты в решении повседневных задач. Таким образом мы добавляем ценности привычным банковским продуктам и обогащаем решения стартапов нашими наработками и экспертизой. Это направление в текущем году будет одним из наших приоритетов»,— рассказала Альфия Бочкарева, руководитель группы цифровых инноваций Райффайзенбанка.

Подать заявку на участие в отборе можно на сайте программы https://startup-raiffeisen.ru/ или с помощью Telegram-бота @Rstartup_bot. Каждую неделю в банке проходит cтартап-ланч — видеоконференция, в ходе которой технологические компании могут предложить свое решение непосредственно владельцам ключевых продуктов, сервисов и платформ Райффайзенбанка. Если продукт покажется интересным, команда по работе с инновациями поможет выстроить работу над пилотом. Подробнее о стартап-ланчах https://startup-raiffeisen.ru/startup-lunch/

АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.