В этом году в Москве будет построено более 8 млн кв. м недвижимости

В 2021 году Москва намерена сохранить темпы по вводу различной недвижимости, заявил в среду, 3 февраля вице-мэр и глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, за год планируется ввести 8,5 млн кв. м, из них 4 млн кв. м — это жилье. В 2020 году в городе было введено 10,88 млн кв. м, из них 4,8 млн жилья, напомнил господин Бочкарев.

Что касается программы реновации, то в прошлом году был введен первый 1 млн кв. м в рамках этого проекта, заявил чиновник. По его словам, сейчас городские власти собрали 487 стартовых площадок, где можно в рамках программы реновации построить 7,8 млн кв. м жилья. В процессе переселения из хрущевок находятся около 33,7 тыс. человек.

Напомним, на фоне спроса на первичном рынке жилья в 2020 году на московский рынок вышло больше нового предложения, чем в предыдущем,— 5 млн кв. м против 4,8 млн кв. м. В декабре наблюдался максимум за последние два года — девелоперы вывели на рынок 773 тыс. кв. м.

Подробнее о ситуации на рынке читайте в публикации “Ъ” «Новостройки пошли в рост».

Халиль Аминов