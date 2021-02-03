Суд отказал экс-главе Удмуртии Соловьеву в удовлетворении апелляции на приговор

Верховный суд Удмуртии отказал бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, осужденному за получение взяток, в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор. Ранее экс-главу региона назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в 275 млн руб. Так, приговор вступил в законную силу. Адвокат Соловьева Галина Сбоева заявила намерение обжаловать его в кассационном суде.

Отметим, что рассмотрение апелляционной жалобы Александра Соловьева началось 2 февраля. Подробности о ходе заседания в материале «Изначально все показания свидетелей подтверждали мою невиновность».