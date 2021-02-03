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АО «БЭСК» задействовало соцсети для продвижения правил электробезопасности

АО «БЭСК» ежегодно проводит информационную кампанию с размещением материалов в городских и районных СМИ по профилактике детского электротравматизма и информированию населения об опасности воздействия электрического тока на человека при нарушении правил электробезопасности.


Сейчас в целях расширения аудитории используются новые каналы информации, прежде всего — соцсети. Например, такую акцию по информированию населения активно проводит ПО «Ишимбайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»). Напоминания о правилах электробезопасности размещаются не только в СМИ, но и в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Также информация до населения доводится через сайты администраций муниципальных районов и через доски объявлений в сельских населенных пунктах.

Сетевики уверены, что активная информационная кампания по профилактике электротравматизма позволит повысить грамотность населения при обращении с электроприборами, а также минимизировать случаи несанкционированного доступа посторонних лиц в опасные для жизни трансформаторные подстанции и распределительные устройства.

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