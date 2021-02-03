Лавров заявил о «зашкаливающей истерике» Запада из-за Навального

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным и другие события освещаются за границей «однобоко», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, «истерика зашкаливает».

«Что касается освещения событий, которые происходят в России — не только в связи с Навальным, но и вообще все, чтобы у нас не происходило — на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко»,— заявил господин Лавров на пресс-конференции в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

«Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает. И абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведений демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в РФ»,— сказал министр.

Вчера, 2 февраля, Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу о хищениях у «Ив Роше». Суд посчитал, что он нарушил условия испытательного срока, по которым он должен был отмечаться в инспекции. Оппозиционеру назначили три с половиной года колонии, с учетом домашнего ареста он проведет там два года и восемь месяцев. Алексей Навальный назвал решение суда политически мотивированным. После оглашения приговора люди вышли на акции протеста. По данным «ОВД-Инфо», на них задержали почти 1,5 тыс. человек. Ряд зарубежных стран призвали немедленно освободить политика.

Подробнее о суде — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».