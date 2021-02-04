Карты биты

Во многом банковская реклама связана с картами — их предлагают на любой вкус, цвет, срок или кэшбэк, с привлечением звезд кино и футбола. Тем удивительней выглядел ролик Райффайзенбанка, появившийся недавно на телевидении. В нем хозяин кафе жалуется, что пытался экономить каждую копейку, «а все приходили и сорили деньгами, моими деньгами». Он даже умолял платить клиентов наличными. Такое поведение работников общепита после затяжного карантина выглядело бы вполне обоснованно, однако заказчик рекламы сомнений не вызывал — все действие проходило на фоне логотипа банка.

Тем неожиданней оказался финал ролика. Хозяин кафе выкинул POS-терминал, и теперь у него можно заплатить только по QR-коду. Удивительно в этой рекламе даже не то, что бизнесмен, экономивший каждую копейку, выкинул девайс стоимостью около 20 тыс. руб., и не то, что он решил отказаться от клиентов, которые платят картой. Необычен сам факт, что банк рекламирует оплату через систему быстрых платежей. Ни этого словосочетания, ни аббревиатуры СБП герой не произносит, но его клиенты с помощью QR-кода заплатить могут только через эту систему.

До недавнего времени сплоченная группа торгово-сервисных предприятий последовательно доказывала, как дорог эквайринг для бизнеса и как банки наживаются на них. Пойдя навстречу пострадавшим и наиболее социально значимым отраслям бизнеса, сначала платежные системы снизили комиссии по эквайрингу, затем и Банк России временно ограничил ставки.

В качестве выхода торговцам была предложена оплата через СБП с помощью QR-кодов. Для абсолютного большинства торговых точек комиссия сокращалась до 0,4%, в пять раз меньше, чем при классическом эквайринге. Однако предприятия не спешат агитировать граждан «не сорить их деньгами». Банки тем более не заинтересованы в массе своей продвигать новый вид оплаты, поскольку на классических картах зарабатывают заметно больше.

Почему вдруг Райффайзенбанк решил пропагандировать такой невыгодный для себя бизнес? Ведь для банка-эмитента эти потери будут чувствительными.

Вероятно, так он пытается «застолбить поляну». К октябрю этого года обеспечить возможность оплаты через СБП своим клиентам должны все системно значимые банки, и количество граждан, использующих QR-коды, существенно возрастет. Так что медлить не стоит. Тем более что банки-тяжеловесы пока на это смотрят скептически, в том числе на фоне слабого интереса самих торговых точек. При низкой комиссии подключение торговцев к СБП довольно затратная и небыстрая задача — от 100 тыс. руб. и от месяца до полугода. Но «тормозящие» банки рискуют проспать рынок: переманивать клиентов при низкой марже будет проблематично, да и предприятия вряд ли захотят проходить процедуру повторно.