«Единая Россия» поддержит кандидатуру Алексея Орлова в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга

«Единая Россия» поддержит кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова в конкурсе на пост мэра. Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии.

Присутствовавший на заседании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что главой Екатеринбурга должен стать «профессионал, обладающий компетенциями в сфере муниципального управления и опытом работы в органах власти». «Ему нужно уметь работать в команде, видеть общий вектор развития Свердловской области и Екатеринбурга, конструктивно взаимодействовать с депутатским корпусом, коллегами из мэрии, бизнес-сообществом. Кандидат должен соответствовать масштабу задач, которые Екатеринбургу предстоит решать: подготовка к 300-летию города, организация Универсиады-2023, активное участие в достижении национальных целей развития, повышении качества жизни людей»,— пояснил господин Куйвашев.

Председатель реготделения «Единой России» Виктор Шептий отметил, что господин Орлов состоит в партии уже 15 лет. «Этот человек себя зарекомендовал как профессионал высокого уровня, который сможет продолжить динамичное развитие Екатеринбурга на благо его жителей»,— добавил господин Шептий.

Сегодня конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга завершила свою работу. Из 43 претендентов, допущенных к участию в конкурсе, члены комиссии выбрали три кандидатуры, которые будут представлены гордуме на заседании 9 февраля. Депутатам рекомендовали избрать на пост мэра Алексея Орлова.