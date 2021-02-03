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«МегаМейд» построит инфраструктуру для петербургской ОЭЗ

АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» подвело итоги тендер анна выполнение работ по строительству инфраструктурных объектов для особой экономической зоны «Новоорловская».

Как сообщается на сайте госзакупок, работы за 924,3 млн рублей выполнит АО «МегаМейд», как единственный участник тендера.

Напомним, конкурс на выполнение работ был объявлен в январе. Территорию «Новоорловской» планируется расширить за счет обустройства территории площадью 101 тыс. кв. м на пересечении дороги в Каменку и Суздальского шоссе. В настоящее время площадь участка ОЭЗ в Приморском районе города составляет 163,3 га.

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