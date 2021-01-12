На расширение площадки ОЭЗ «Новоорловская» в Петербурге выделят 924 млн рублей

В Петербурге объявлен конкурс на выполнение работ по строительству инженерной, таможенной и дорожной инфраструктур на территории площадки «Новоорловская» Особой экономической зоны. Заказчиком выступает АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"». Начальная (максимальная) стоимость по контракту составляет 924,2 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, площадку «Новоорловская», в частности, планируется расширить за счет обустройства территории площадью 101 тыс. кв. м на пересечении дороги в Каменку и Суздальского шоссе. Заявки на конкурс принимаются до 27 января. Итоги аукциона будут подведены 5 февраля 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на в настоящий момент площадь участка «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» в Приморском районе города составляет 163,3 га.