Директора екатеринбургского учреждения оштрафовали за переустройство фонтана в сквере Попова

Свердловский областной суд поддержал решение Ленинского районного суда о взыскании 20 тыс. руб. с директора МКУ «Городское благоустройство» Антона Козлова за работы по переустройству фонтана и благоустройству в сквере Попова в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Сквер находится между объектами культурного наследия (ОКН): зданием аптеки горного ведомства на проспекте Ленина, 37 и Домом связи на проспекте Ленина, 39.

Суд установил, что в декабре 2019 года между МКУ «Городское благоустройство» и ООО «Техинвест-сервис» был заключен контракт по выполнению работ в сквере. По закону до начала работ заказчик должен был разработать проектную документацию об обеспечении сохранности ОКН, провести историко-культурную экспертизу и согласовать ее в региональном управлении госохраны памятников. Во время проверки прокуратура установила, что организация не выполнила эти условия.

Ленинский районный суд признал господина Козлова виновным по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия) и назначил ему штраф в размере 20 тыс. руб. Адвокат осужденного обжаловал решение в Свердловском областном суде, указывая на отсутствие вины господина Козлова, однако инстанция оставила решение без изменений.

Михаил Мананников