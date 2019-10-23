В Екатеринбурге разработали новый проект фонтана в сквере Попова

Компания «Акватория96» презентовала проект фонтана в сквере имени Александра Попова (находится около здания Главпочтамта) в Екатеринбурге. «Проектом предусмотрены фильтрация, дезинфекция воды, оборотное водоснабжение, несколько водных контуров и подсветка разноцветными светодиодными светильниками. Благодаря этому будет возможность включать водно-световое шоу»,— сообщила компания на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, реконструкция сквера была объявлена в августе 2018 года. Тендер на благоустройство общей суммой 40 млн руб. был объявлен МКУ «Городское благоустройство». В рамках реконструкции планировалось установить световой фонтан. Однако инициатива была раскритикована.

На прошлой неделе министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области потребовало от мэрии до 1 ноября завершить конкурсные процедуры по поиску подрядчика для благоустройства сквера.