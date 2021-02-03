СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве против неназванного депутата Ленобласти

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 53-летнего депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу. Депутат обвиняется в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки.

Как считает следствие, подозреваемый ввел в заблуждение представителей одной из областных фирм, рассказав, что сотрудники полиции якобы намерены привлечь их к уголовной ответственности в ходе планируемой проверки. Затем он потребовал передать ему 3 млн рублей на взятки должностным лицам для прекращения проверки.

В настоящий момент СК решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее сообщалось о задержании экс-главы администрации Всеволожского района Ленобласти по обвинению в получении взятки в особо крупном размере группой лиц.