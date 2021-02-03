Экс-глава администрации Всеволожского района Ленобласти предстанет перед судом

Бывший заместитель главы администрации муниципального образования Всеволожска и бывший директор МП «Ритуальные услуги» Всеволожского муниципального района предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти, фигуранты обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере группой лиц). Следствие считает, что с июля 2017 года бывший глава МО вступил в сговор с директором МП «Ритуальные услуги» для получения взяток от учредителей коммерческих организаций, связанных по роду деятельности с МП «Ритуальные услуги», за общее покровительство и нечинение препятствий. Общая сумма взяток составила около 6 млн рублей.

На момент возбуждения уголовного дела и задержания бывший заместитель главы администрации по безопасности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» занимал должность депутата МО «Город Всеволожск».