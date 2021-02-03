В Ростове учителя уволили после участия в протестной акции

Учителя обществознания и истории Александра Рябчука уволили из двух ростовских школ после его участия в протестной акции 23 января. Кроме того, в доме его бывшей жены и дочери прошел обыск. Об этом господин Рябчук сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Как рассказал Александр Рябчук, он занимал должности в лицее №11 и в одной из частных школ. После того, как он поучаствовал в протестной акции 23 января, его уволили из обоих учреждений. По словам учителя, директор частной школы после звонка "влиятельных людей" заявила, что сохранить работу он сможет только при отказе от публичного изложения своего мнения о происходящем в стране. «В муниципальной системе мне сказали то же самое»,— написал учитель, отметив, что в лицее не хотели его увольнения. В управлении образования Ростова не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В лицее №11 не ответили на звонки “Ъ-Юг”.

Напомним, 23 января в Ростове состоялась первая протестная акция, объявленная сторонниками Алексея Навального. В ней по оценке “Ъ-Юг” приняли участие около 3 тыс. человек.

Кристина Федичкина