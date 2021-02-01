Визовый центр Финляндии в Петербурге возобновил прием документов, но только у отдельных категорий граждан.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», документы могут подать члены семей граждан Финляндии и Евросоюза, граждане, которым нужно попасть в Суоми на сезонную работу и по неотложным делам. Для туристов Финляндия пока остается закрытой.

Напомним, что финская авиакомпания Finnair с 29 января возобновила перелеты между Петербургом и Хельсинки. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям.