Петербургский суд признал запрещенными еще три аниме

Кировский районный суд Петербурга вынес решение по административному иску прокурора, признав аниме «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь» запрещенными к просмотру на территории России. Под запрет попала и страница с материалами порнографического содержания.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, установлено, что контент содержал в себе «неправомерные материалы порнографического содержания, а также материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному поведению».

Напомним, что ранее райсуды Петербурга уже признали несколько аниме запрещенными.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуратуру оживило аниме».