Кремль не считает, что лишение свободы Навального повлияет на политическую обстановку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможной реакции президента России Владимира Путина на замену условного срока политика Алексея Навального на реальный. При этом он считает, что решение суда существенно не повлияет на политическую ситуацию в стране.

«У нас в стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре. Много разных процессов происходит. Становление новых партий мы видим, различные партийные альянсы… Поэтому это очень многогранные процессы»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что о «каком-то существенном влиянии» лишения свободы господина Навального говорить нельзя.

«Знаете, мне неизвестно о какой-то реакции президента, но вы знаете, что мы традиционно не комментируем вердикты суда и решения суда»,— сказал господин Песков о возможной реакции господина Путина. На вопрос о том, как бы он сам прокомментировал ситуацию, пресс-секретарь президента ответил: «Никак. Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать».

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». Вечером 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на три года и шесть месяцев колонии общего режима. Днем, когда в здании Московского городского суда шел процесс по ходатайству ФСИН, господин Песков говорил, что Владимир Путин не следит за процессом. По его словам, президент готовился «к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян».

Подробнее о суде — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».