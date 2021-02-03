Роспотребнадзор в Томской области выявил очаг псведотуберкулеза в интернате, где заболели дети

Роспотребнадзор выявил очаг псевдотуберкулеза в школе-интернате в Бакчарском районе Томской области, где ранее заболели 30 детей, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе регионального отделения ведомства.

Ранее воспитанников Крыловской школы-интерната госпитализировали в инфекционную больницу Томска. Дети без симптомов заболевания, оставшиеся в школе, были изолированы в спальных корпусах.

Учебный процесс в учреждении приостановили.

Следователи Шегарского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета РФ проверяют наличие в действиях руководителей заведения признаков халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Кроме того, прокуратура организовала проверку.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание.

Даниил Тарабукин