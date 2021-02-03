ЦИК утвердил состав и главу новой ТИК федеральной территории «Сириус»

Согласно решению Центризбиркома, в состав территориального избиркома (ТИК) федеральной территории «Сириус» вошли 11 человек, в том числе четыре представителя от парламентских партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР), один — от Ассоциации юристов России. Еще двое — от собрания избирателей по месту работы, и четверо от собрания избирателей но месту жительства.

По словам заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева, заявки на кандидатуры в новую ТИК принимались до 20 января. Всего поступило 16 предложений. Кандидаты от парламентских партий имеют квоту, а остальных отобрали по принципу уровня образования и опыта работы в избирательных кампаниях, сообщил господин Булаев.

Председателем ТИК «Сириуса» назначена выдвинутая «Справедливой Россией» Наталья Фатеева. Николай Булаев сообщил, что госпожа Фатеева имеет два высших образования и на протяжении 18 лет занимается вопросами организации выборов. «С 2003 года она является членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса. Мне кажется, это можно записывать в рекорд»,— сказал он.

Федеральные территории как новый тип административных единиц появились с внесением поправок кКонституции, одобренных летом 2020 года. Первой и пока единственной такой территорией в России является «Сириус» — ранее часть города Сочи, а затем отдельный поселок городского типа. Федеральная территория «Сириус» образована отдельным федеральным законом в конце 2020 года. До 31 декабря 2025 года предусмотрен переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования «Сириуса». В конце января временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» назначен генеральный директор фонда «Инновационный научно-технологический центр "Сириус"» (ИНТЦ) Андрей Столяров.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее уточнял, что федеральная территория «Сириус» останется частью избирательного округа в Краснодарском крае, и отдельного депутата в Госдуме от нее не будет.

Подробнее о федеральной территории — в публикации “Ъ” «Олимпийский город станет образовательным».

Елена Рожкова