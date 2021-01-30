Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова временно исполняющим обязанности (врио) главы федеральной территории «Сириус». Документ вступает в силу со дня его подписания.

Господин Столяров с 2019 года является генеральным директором Фонда «Инновационный научно-технологический Центр "Сириус"» (ИНТЦ). Окончил Высшую школу экономики по специальностям «Финансы и фондовые рынки», «Банковское дело и финансы» и Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности «Банковское дело и финансы». С 2002 года работал в структурах Москомспорта. В 2006–2008 годах был и. о. заместителя председателя комитета по телекоммуникациям и СМИ Москвы, начальником управления планирования и финансовых расчетов, а в 2008–2011 годах — заместителем председателя комитета. После этого был заместителем префекта Северного административного округа города Москвы.

«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус"»,— говорится в тексте указа.

В марте 2020 года законодательное собрание Краснодарского края проголосовало за создание в регионе нового муниципалитета — городского округа Сириус. Поселок городского типа Сириус, где расположены Олимпийский парк и образовательный центр «Сириус», ранее входил в состав города-курорта Сочи.

В конце года господин Путин подписал закон «О федеральной территории “Сириус”». До 31 декабря 2025 года предусмотрен переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования «Сириуса».

Подробности — в публикации “Ъ” «Олимпийский город станет образовательным».